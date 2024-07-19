Erzincan'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan\'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan H.Y. ve annesi hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte bir kişi daha yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

19.07.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde duran kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sivas- Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Y., idaresindeki 25 TT 064 plakalı otomobil yol üzerinde park halindeki kamyona çarptı.

Kazada, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yapan H.Y., ile annesi H.Y., hayatını kaybederken sürücüyle birlikte bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Refahiye, Erzincan, Ağrı, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
10:37 Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:38:43. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement