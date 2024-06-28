Erzincan'da Kamyonetin Bariyerlere Çarpması Sonucu 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da Kamyonetin Bariyerlere Çarpması Sonucu 9 Kişi Yaralandı

Erzincan\'da Kamyonetin Bariyerlere Çarpması Sonucu 9 Kişi Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, aynı aileden 2'si bebek, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Kazada kamyonetin çelik bariyerlere çarpması sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve trafik ekipleri yolun ulaşımını kontrollü sağlayarak karayolunu açık tuttu.

28.06.2024 08:02
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Erzincan'da kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı aileden 2'i bebek, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolunun 53'ncü kilometresi Sansa Deresi mevkiinde bugün saat 06.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüsamettin Karabulut idaresindeki 08 AA U337 plaka kamyonet, Erzincan istikametinden Erzurum'a doğru seyri sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kazada kamyonette bulunan aynı aileden Kenan (31), Canan (30), Aysel (23), Lina (5), Rana (3), Alamettin (2), Fetullah (23) ile bebekler Abdulkadir (1) ve Kerem Ali Karabulut (6 aylık) yaralandı.

Yaralılar Üzümlü ilçesinden sevk edilen ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Karabulut ailesinin Vanlı oldukları öğrenildi.

Jandarma ve bölge trafik ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağlayarak Erzincan - Erzurum karayolunu açık tuttular. Kaza yapan araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Kamyonetin Bariyerlere Çarpması Sonucu 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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