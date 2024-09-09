Erzincan\'da Yaralı Paraşütçü Kurtarıldı

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Erzincan'da kontrolünü kaybederek sert iniş yapan paraşütçü, 7 saatlik drone destekli aramanın ardından yaralı olarak bulunarak mahsur kaldığı yerden helikopterle kurtarıldı.

Erzincan'da Küçük Çakırman köyü mevkiinde yamaç paraşütü yapan bir şahıs kontrolünü kaybederek acil iniş yaptığı bölgede kayboldu. Paraşütçünün kaybolduğunu 112 AÇM'den bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren drone destekli çalışması sonucunda kaybolan paraşütçü bulundu. Yapılan ilk müdahalede paraşütçünün bilincinin açık olduğu ve belinde hassasiyet bulunduğu tespit edildi. Yaralının sedyeyle taşımaya uygun olmadığı değerlendirilerek helikopter talebinde bulunuldu. AFAD Başkanlığıyla yapılan görüşme sonucu Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgeye helikopter gönderildi. Yaralı paraşütcü helikopter ile sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. - ERZİNCAN