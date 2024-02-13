Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında - Son Dakika
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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda en az 9 kişi toprak altında kaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

13.02.2024 18:26  Güncelleme: 18:39
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Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında

Toprak kaymasına ilişkin 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi.

İliç ilçesinde bir maden sahasında saat 14.30 sıralarında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilk belirlemelere göre en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'da ki toprak kaymasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

Erzincan\'da maden sahasında toprak kayması: En az 9 kişi toprak altında
Kaynak: İHA

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