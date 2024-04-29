Erzincan'da mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Erzincan'da mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan\'da mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'ın Yoğurtlu TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, asansör arızası sonucu mahsur kalan bir anne ve küçük çocuğu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede asansörün kapısını açarak anne ve çocuğunu güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Kurtarılan kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

29.04.2024 09:03
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Erzincan'da asansörün arıza yapması üzerine içeride mahsur kalan anne ve küçük çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Yoğurtlu TOKİ konutlarında meydana geldi. Asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa süreli bir çalışma sonucu asansörün kapısını açarak mahsur kalan anne ve çocuğunu dışarı çıkardı.

Asansörden kurtarılan kadın itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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