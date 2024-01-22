 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da Midesinde 977,60 Gram Afyon Sakızı Taşıyan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da Midesinde 977,60 Gram Afyon Sakızı Taşıyan Şahıs Tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir araçta durdurulan İran uyruklu şüpheli A.H.'nin mide ve bağırsak kısmında 126 adet kapsül halinde 977,60 gr Afyon sakızı ve 25 adet Metadon hap ele geçirildi. A.H. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan\'da Midesinde 977,60 Gram Afyon Sakızı Taşıyan Şahıs Tutuklandı
22.01.2024 - 10:00,
Abone Ol

Erzincan'da midesinde 977,60 gram Afyon sakızı taşıyan şahıs tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin yapılan çalışmalarda; Türk Ceza Kanunu 188'inci maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin polis uygulama noktasında durdurulan, bir araçta bulunan A. H. isimli İran uyruklu şüpheli alınan iç beden muayenesi kararına istinaden hekim gözetiminde çekilen tomografi neticesinde mide ve bağırsak kısmında 126 adet kapsül halinde daralı ağırlığı ise 977,60 gr Afyon sakızı ve 25 adet Metadon hap ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucuyla yakalanan A.H. ise gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Afyon, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Cezaevi, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Midesinde 977,60 Gram Afyon Sakızı Taşıyan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:13:37. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Midesinde 977,60 Gram Afyon Sakızı Taşıyan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement