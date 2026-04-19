Erzincan'da okul çevrelerinde "Güvenli Eğitim" uygulaması
Erzincan'da okul çevrelerinde "Güvenli Eğitim" uygulaması

19.04.2026 16:58
Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda; Erzincan Lisesi, Melikşah İlkokulu, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu, Bahçelievler İlkokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu, Şemseddin Uçar İmam Hatip Ortaokulu, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi çevresinde denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, okulla ilgisi bulunmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanırken, okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de denetlenerek çocuk ve gençler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması hedeflendi.

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Fenerbahçe’nin yediği gol öncesi faul var mı Otoriteler aynı yorumda birleşti Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi faul var mı? Otoriteler aynı yorumda birleşti

16:55
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
16:23
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
15:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
15:21
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
15:18
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
