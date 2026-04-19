Erzincan\'da okul çevrelerinde "Güvenli Eğitim" uygulaması

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenli Okul Uygulamaları" kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda; Erzincan Lisesi, Melikşah İlkokulu, Şehit Astsubay Uğur Fetih Özdemir Ortaokulu, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu, Bahçelievler İlkokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu, Şemseddin Uçar İmam Hatip Ortaokulu, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulu, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzincan Güzel Sanatlar Lisesi çevresinde denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, okulla ilgisi bulunmayan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılması sağlanırken, okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri de denetlenerek çocuk ve gençler için daha güvenli bir eğitim ortamı oluşturulması hedeflendi.

Yetkililer, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla bu tür uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ERZİNCAN