Erzincan\'da Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

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Erzincan'da ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin beslenmek amacıyla sıkça kullandığı okul kantinleri sıkı denetimlerden geçiriliyor.

Erzincan'da eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından okul kantinlerine sıkı denetimler yapılıyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okul kantinlerinin hijyen, temizlik, güvenli gıda, sağlıklı gıda gibi birçok kritere uygun olup olmadığına bakılıyor.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, yıl boyunca bu denetimlerin sürekli devam edeceğini, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde beslenmelerinin sağlanacağını kaydetti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin denetimler hakkında yaptığı açıklamada; "İl müdürlüğü olarak üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması için gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, gıda işletmelerinde gerekli kontrol ve denetimler yapıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yerlerin de denetlendiğini ifade eden İl Müdürü Şahin; "Kantin, yemekhane, kafeterya, çay ocağı, büfe gibi gıda işletmelerinin özel hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ve kontrolü 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen gıda kontrol görevlilerimizce yürütülüyor. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi tarafından belirlenen risk esaslı denetim sıklığına göre söz konusu işletmelerin yılda en az 2 defa rutin denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği"ne göre işletmelerin denetlendiğini ifade eden İl Müdürü Şahin; "Denetimlerde çevresi, işletme hijyeni, alet-ekipman hijyeni, personel hijyeni, gıda güvenilirliği ve hijyeni yönünden kontrol ve denetimleri yapılıyor. Burada bizim için öncelikli olan öğrencilerimize sağlıklı ve güvenli gıdanın ulaştırılmasıdır. Bütün okul kantinleri mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmek zorundadır" diye konuştu. - ERZİNCAN