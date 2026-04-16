Erzincan'da Okul Polisleri Projesi Uygulandı
Erzincan'da Okul Polisleri Projesi Uygulandı

16.04.2026 08:52
Erzincan'da 'Okul Polisleri Projesi' ile öğrencilerin güvenliği ve rehberliği sağlanıyor.

Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Okul Polisleri Projesi" kapsamında okullara 2024 eylül ayından bu yana polisler görevlendirildi.

Proje ile okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, öğrencilere rehberlik edilmesi ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanıyor. Bu kapsamda, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda düzenli denetimler gerçekleştiriliyor.

Uygulama çerçevesinde görev yapan okul polisleri, öğrencilerden önce okullara gelerek çevrede güvenlik önlemleri alıyor. Polisler, okul saatleri boyunca hem okul çevresinde güvenliği sağlıyor hem de öğrencilerle birebir iletişim kurarak rehberlik faaliyetlerinde bulunuyor.

Projede ayrıca, çocukların karşılaşabileceği risklerin azaltılması için okul yönetimleri ve ailelerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturulması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli denetimler de sürdürülüyor.

Yetkililer, uygulamanın çocukların daha güvenli bir eğitim ortamında bulunmasına katkı sağladığını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

