Erzincan'da Otobüs Kazası: Can Kaybı Yok - Son Dakika
Erzincan'da Otobüs Kazası: Can Kaybı Yok

31.03.2026 07:49
Erzincan'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı, can kaybı yaşanmadı, yolcular güvende.

Erzincan'da Sakaltutan Geçidi mevkiinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yoldan çıktığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Trabzon istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki 46 ALH 196 plakalı, 33 yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yol dışına çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yol kenarında bekletilen 33 yolcu, başka bir firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Öte yandan kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

