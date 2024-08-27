Erzincan\'da otobüs-motosiklet çarpışması: 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Tercan Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.A., idaresindeki 34 BM 1821 plakalı yolcu otobüsü kavşakta T.K. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletten savrulan sürücü ile arkasında oturan arkadaşı yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZİNCAN
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