Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan\'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

17.08.2024 12:33
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Konya'ya giden 04 AY 780 plakalı otomobil ile 34 AJA 267 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Otomobil Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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