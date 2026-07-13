Erzincan'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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Erzincan'da Otomobil Yangını

Erzincan\'da Otomobil Yangını
13.07.2026 07:30
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Erzincan'da bir otomobil motor bölümünde çıkan yangınla tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'da seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmaması ise dikkat çekti.

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi mevkisinde seyreden 24 UD 063 plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Sürücü, kürekle motor bölümüne toprak atarak alevleri söndürmeye çalışırken, yoldan geçen bazı sürücüler de araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangına müdahale etmeye çalışan sürücünün elindeki sigarayı bırakmadan alevlere müdahale etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzincan, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Otomobil Yangını - Son Dakika

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