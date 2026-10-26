Erzincan\'da polis ekipleri 329 öğrenci ve öğretmene siber güvenliği anlattı

Erzincan'da SİBERAY Programı kapsamında 329 öğrenci ve öğretmene siber güvenlik, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Kemaliye Hacı Ali Akın Lisesi ve İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulunda etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde öğrenci ve öğretmenlere teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve siber güvenlik konularında bilgi verildi.

Dolandırıcılık yöntemlerine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirici broşürlerin de dağıtıldığı etkinliklerde, dijital ortamda güvenliğin sağlanması ve siber suçlara karşı dikkatli olunmasının önemi vurgulandı.