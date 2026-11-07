Erzincan\'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını AVM ve meydanlarda anlattı

Erzincan'da polis ekipleri kadınlara KADES uygulamasını AVM ve meydanlarda anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da polis ekipleri AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde kadınlara KADES'in amacını ve kullanımını anlatıp broşür dağıttı. Çalışmayla kadınların şiddete karşı korunması ve acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşması hedeflendi.
Erzincan'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince AVM, Dörtyol Meydanı ve Millet Bahçesi'nde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında kadınlara KADES uygulamasının amacı ve kullanımına ilişkin bilgi verilerek broşür dağıtıldı.
Faaliyetle kadınların şiddete karşı korunması, acil durumlarda güvenlik birimlerine hızlı ulaşabilmesi ve uygulamanın bilinirliğinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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