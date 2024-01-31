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Erzincan'da Polis Ekiplerine Seçim Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Erzincan'da Polis Ekiplerine Seçim Güvenliği Eğitimi Verildi

Erzincan\'da Polis Ekiplerine Seçim Güvenliği Eğitimi Verildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi polis ekiplerine seçim güvenliği eğitimleri verdi. Seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi ve kanun dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde görevli tüm rütbeli personel, polis memurları ve çarşı mahalle bekçilerine eğitim verildi.

31.01.2024 09:26  Güncelleme: 09:28
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Yaklaşan seçimler öncesi Erzincan'da polis ekiplerine seçim güvenliği eğitimleri verildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili tüm personelin seçim öncesi, seçim günü ve sonrası aktif olarak görev alacağı dikkate alınarak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi, kanun dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde görevli tüm rütbeli personel, polis memurları, çarşı ve mahalle bekçilerine seçim güvenliği eğitimi verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Polis Ekiplerine Seçim Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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