Erzincan\'da Ramazan Bayramı trafik denetimleri yapıldı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Nisan 2024-14 Nisan 2024 tarihleri arasında Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 17 bin 142 araç ve sürücüsü durdurularak trafik kontrolü yapıldı.

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında; 'Yaşam için kısa bir mola' sloganıyla oluşturulan yaşam tünelinde 480 sürücü ve 966 yolcu olmak üzere toplam bin 446 vatandaşa trafik kuralları hakkında kısa spot filmler izlettirilerek bilgilendirme yapıldı.

'Hız Yapma Can Yakma' projesi geliştirilmiş ve proje kapsamında 10 bin 540 sürücüye bilgilendirici broşürler dağıtılarak hız yapmamaları hakkında bilgilendirilerek vatandaşlara anahtarlık hediye edildi.

3 bin 236 sürücü ve yolcu durdurularak çay kahve meyve suyu vb. ikramlarda bulunarak sürücülerin dinlenmeleri sağlandı.

Trafik ekipleri tarafından bin 346 sürücüye emniyet kemeri, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve hız kuralları hakkında birebir eğitimler verildi.

Denetimler kapsamında drone ile havadan kırmızı ışık denetimi yapıldı. - ERZİNCAN