Erzincan\'da Vatandaşlar Seçim Dolandırıcılığına Karşı Uyarıldı

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Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşları seçim dolandırıcılığına karşı uyararak bilgilendirme faaliyetinde bulundular.

Vatandaşların kalabalık oldukları cadde, sokak ve mekanlarda dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirmede bulunan polisler şu bilgileri aktardılar:

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında, dolandırıcılık konularıyla ilgili mağduriyet yaşamamak adına aşağıda belirtilen hususlara azami ölçüde dikkat etmeliyiz.

Yüksek Seçim Kurulu adıyla gelen mesaj veya e-postalara itibar etmeyelim.

Oy sandığınız değişti veya sandık numaranız değişti şeklinde gelen kısa mesajları veya e-postaları açmayalım, linkleri tıklamayalım veya ekleri indirmeyelim.

Sizin veya aile üyelerinin kişisel bilgi veya parolalarını isteyen e-posta veya kısa mesajlara cevap vermeyelim.

Kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, iki farklı sandıkta oy kullandınız size yardımcı olacağız gibi söylemlere itibar etmeyelim.

Vatandaşlar oy kullanacakları sandık bilgilerine; Mahalle muhtarlıklarından alacakları seçmen bilgi kağıtları,

secmen.ysk.gov.tr/ adresi üzerinden, YSK'nın "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından, YSK çağrı merkezi (444 9 975) veya e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilir ve sorgulama yapabilirler, ayrıca seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler. - ERZİNCAN