Erzincan'da SKM Suçuna Operasyon - Son Dakika
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Erzincan'da SKM Suçuna Operasyon

Erzincan\'da SKM Suçuna Operasyon

Erzincan'da düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı, silah ve mermi ele geçirildi.

24.12.2024 09:40
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Erzincan'da 6136 SKM suçunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; il genelinde 6136 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde O.Y., Y.K. ve M.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet fişek, 1 adet kılıç ele geçirildi.

Şüpheli O.Y. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında tahkikat adli makamlarca devam etmekte olup, M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da SKM Suçuna Operasyon - Son Dakika

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