Erzincan\'da Suçla Mücadele ve Polislik Hizmetleri İçin Bilgilendirme Yapıldı

Erzincan'da geçtiğimiz 2023 yılında toplam 143 bin 691 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, toplumun huzurunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

"Toplumun huzurunun sağlanması için, 12 bin 611 anne ve anne adaylarına bağımlılıkla mücadele faaliyetleri, 27 bin 784 öğrenciye emniyet kemeri farkındalık ve trafik eğitimi, 9 bin 161 emniyet personeline bilgi, beceri düzeyini artırıcı eğitim faaliyetleri, 9 bin 405 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve çocuk polisi hakkında bilgilendirme, 40 bin 924 kişiye UYUMA ve uyuşturucu zararları hakkında bilgilendirme, 6 bin 400 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme, 5 bin 850 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme, 13 bin 869 öğrenciye suçlardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme, 2 bin 481 personele moral ve motivasyon için faaliyetler, 13 bin 881 öğretmene ve öğrenciye terör örgütlerinden korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme eğitimi, bin 325 Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Güvenlik Eğitimi yapılmıştır. Erzincan ilimizde 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplam 143 bin 691 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapılmıştır." - ERZİNCAN