Erzincan\'da takla atan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı

Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Erzincan merkez Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sedat S., idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sedat S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
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