Erzincan'da tarihi eser kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Erzincan'da tarihi eser kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan\'da tarihi eser kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, E.A., İ.A., E.E. isimli şüphelilerin aracında tarihi eser olduğu değerlendirilen metal obje ve metal arama detektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

01.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:16
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Erzincan'da tarihi eser kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Muhalefet suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı koordineli olarak yapılan çalışmalar kapsamında; E,A., İ.A., E.E. isimli şüphelilerin aracında yapılan aramada bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen metal obje ve 1 adet metal arama detektörü ele geçirildi.

Şüpheli olarak gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da tarihi eser kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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