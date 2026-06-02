Erzincan'ın İliç ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 60 koyun telef oldu, 70 koyun yaralandı.
Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Yenipayam köyünden yola çıkan ve küçükbaş hayvan taşıyan tır, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Bağıştaş köyü mevkiinde kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, üretici Ersin Uçar'a ait 60 koyun telef olurken, 70 koyun da yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, yaralanan hayvanlar için gerekli çalışmalar başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da Tır Kazası: 60 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?