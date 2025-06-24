Erzincan- Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde H.G. idaresindeki otomobil sürücüsü Kemah istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Sürücü H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Trafik Kazası - Son Dakika
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