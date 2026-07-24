16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında sıkıştı: ekipler seferber oldu - Son Dakika
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16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında sıkıştı: ekipler seferber oldu

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında sıkıştı: ekipler seferber oldu
24.07.2026 03:22  Güncelleme: 03:24
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Erzincan'da SUV ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da SUV araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada aracın altında sıkışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1270 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. (33) yönetimindeki 34 YVS 08 plakalı SUV araç ile E.N.D. (16) idaresindeki 24 ACS 035 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.N.D. aracın altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan 16 yaşındaki sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ile SUV araçta bulunan bir kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Acil Durum, 3. Sayfa, Erzincan, İtfaiye, Yaşam, AFAD, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü aracın altında sıkıştı: ekipler seferber oldu - Son Dakika

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