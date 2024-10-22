Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu Erzincan'da 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

22.10.2024 08:19
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Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde eski Kemah yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşaktan çıkan otomobil ile çevre yolu üzerinden seyir halindeki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanırken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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