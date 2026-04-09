Erzincan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan yolu Köprübaşı mevkisinde seyir halindeki 24 AAF 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN
