Erzincan\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 09 ACH 158 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Balabanlı köyü mevkisinde devrildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki S.Y, Ö.Y. ve B.Y. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN