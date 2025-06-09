Erzincan- Erzurum kara yolunda otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan- Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 06 FE 7708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, sürücüyle birlikte 2'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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