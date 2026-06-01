Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

01.06.2026 21:55
Erzincan-Gümüşhane yolu Yalnızbağ mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Yalnızbağ mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 24 AAR 467 plakalı otomobil ile 24 BE 499 plakalı araç Yalnızbağ Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otomobilde sıkışan bir yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yalnızbağ, Gümüşhane, Erzincan, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
