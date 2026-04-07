Erzincan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Erzincan'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzincan\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
07.04.2026 08:06
Erzincan-Refahiye yolunda kaza sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan- Refahiye kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Refahiye kara yolu Köroğlu Deresi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 EE 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Y.Z., Ö.B., M.Z. ve B.Z. hafif yaralanırken, S.B. ile D.B.'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Refahiye, Erzincan, Olaylar, Trafik, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim Mehmet Günsür’den aşk dolu sözler: Her gün yeniden evlenebilirim

09:10
TFF’den yeni sezon için bomba yabancı kararı
TFF'den yeni sezon için bomba yabancı kararı
08:59
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
08:40
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
“Vatan Emniyet’ten alınacaksın” demişti ama alınan kendisi oldu
07:54
Üsküdar Belediyesi’ne operasyon 20 kişi gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı
07:47
Polislere müjde Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
Polislere müjde! Yılların sorunu çözülüyor: 17 bin liraya kadar ödeme yapılacak
07:16
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
“Pilot kurtarma” operasyonunun gizlenen yüzü! Sahadaki bilgileri bambaşka şeyler söylüyor
