Erzincan\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Erzincan- Refahiye kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Refahiye kara yolu Köroğlu Deresi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 EE 898 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Y.Z., Ö.B., M.Z. ve B.Z. hafif yaralanırken, S.B. ile D.B.'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN