Erzincan\'da Trafik Kazası: Can Kaybı Yok

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kızılay Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 ABF 301 plakalı kamyonet ile 01 R 8254 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazanın ardından yol bir süre ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN