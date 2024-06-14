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Erzincan'da traktöre takılı römork şarampole uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karataş köyünde çiftçilik yapan Ahmet Gerçek, öğlen saatlerinde Çağlayan Beldesi sınırları içerisinde yer alan araziye giderken kaza yaptı. Yonca samanı için, römorku diğer traktörün yanına götürürken, Çağlayan ile Uluköy arasında yer alan yokuştan inerken traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada römork traktörün kancasından çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, yaralı ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kepçe ve köylülerin yardımıyla, römork şarampolden çıkarılarak olay yerinden çekildi. - ERZİNCAN