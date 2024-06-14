Erzincan'da traktöre takılı römork şarampole uçtu - Son Dakika
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Erzincan'da traktöre takılı römork şarampole uçtu

Erzincan'ın Karataş köyünde çiftçilik yapan Ahmet Gerçek, yonca samanı taşırken traktörün kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, römork ise şarampole yuvarlandı. Kepçe ve köylülerin yardımıyla römork çıkarılarak olay yerinden kaldırıldı.

14.06.2024 09:27
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Erzincan'da traktöre takılı römork şarampole uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karataş köyünde çiftçilik yapan Ahmet Gerçek, öğlen saatlerinde Çağlayan Beldesi sınırları içerisinde yer alan araziye giderken kaza yaptı. Yonca samanı için, römorku diğer traktörün yanına götürürken, Çağlayan ile Uluköy arasında yer alan yokuştan inerken traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada römork traktörün kancasından çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, yaralı ve can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Kepçe ve köylülerin yardımıyla, römork şarampolden çıkarılarak olay yerinden çekildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da traktöre takılı römork şarampole uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da traktöre takılı römork şarampole uçtu - Son Dakika
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