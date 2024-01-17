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Erzincan'da operasyonda suç aleti ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da operasyonda suç aleti ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda çeşitli suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Operasyonda 99 adet sentetik ecza, 1 adet silah ve 18 adet fişek ele geçirildi. Tutuklanan zanlı G.Y. cezaevine gönderildi.

Erzincan\'da operasyonda suç aleti ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
17.01.2024 - 18:07,
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Erzincan'da düzenlenen operasyonda çeşitli suç aleti ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 zanlı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda,

uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna karşı yapılan operasyonda; 99 adet sentetik ecza, 1 adet silah, 18 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan zanlı G.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da operasyonda suç aleti ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da operasyonda suç aleti ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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