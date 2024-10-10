Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Uyuşturucu ticareti yüzünden bir kişi tutuklandı, diğer kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

10.10.2024 11:40
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, KOM, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1133,43 gram esrar, 2 parça halinde 4,03 gram metamfetamin, 1 parça halinde pamuğa emdirilmiş 8,55 gram sentetik cannabinoid, 1 adet 7,65 çapında silah ve silaha ait 2 adet fişek, 88 adet 9 mm fişek, 12 kalibre 16 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

M.Ö. ve E.A. isimli şahıslara "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçlarından işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece E.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ö. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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