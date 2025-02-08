Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ekiplerce, E.Ö. isimli şahısın ikamet ve işyerinde yapılan aramada 4,57 gram metamfetamin, 1,65 gram esrar, 31 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 49 adet fişek ele geçirildi.

E.Ö. isimli şahsa T.C.K. 188. maddesi " Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapıldı. - ERZİNCAN