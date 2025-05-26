Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu
26.05.2025 10:15
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Erzincan'da düzenlenen operasyonda 20 kg'dan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akyazı Uygulama Noktası'nda doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan müşterek çalışmalarda, 34 plakalı bir otobüsün yolcu bagaj kısmında bulunan eşyalar üzerinde yapılan kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan kontrollerde Naz isimli narkotik madde arama dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine valizde yapılan aramada 28 parça halinde 12 kilo 400 gram Scanc (Skunk) maddesi ele geçirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay ile ilgili olarak yapılan sorgulama ve araştırmalar sonucunda tespit edilen 34 plakalı başka bir otobüs ile ilgili olarak da Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilerek birlikte yapılan müşterek çalışmada ise 11 parça halinde 7 kilo 750 gram Scanc (Skunk) maddesi ele geçirildi.

Bahse konu uyuşturucu maddelerin temin edicisi ve sahibi olan şüphelilere yönelik Diyarbakır'da yapılan operasyonda 3 adet takip cihazı ele geçirilerek toplamda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Göz altına alınan D.H.Ş., R.Ş., O.K. isimli şüpheli şahıslara T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. D.H.Ş. isimli şüpheli şahıs ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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