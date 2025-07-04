Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da polisin uygulama noktasında durdurduğu araçta yapılan aramada 6 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Akyazı Uygulama noktasında doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; 34 plakalı araçta yapılan kontrollerde zulalanmış şekilde 6 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı olarak İ.M.T, A.G, F.A ve D.C isimli şahıslara T.C.K. 188. maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ERZİNCAN