Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunduran ve satan 5 şahıs yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; İ.A. isimli şahıstan 1.19 gram ve M.Y.E. şahıstan ise 1.10 gram Metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda uyuşturucu maddeyi satan şahısların D.A., T.A. ve B.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

D.A. isimli şahıstan 0.46 gr Metamfetamin ele geçirilirken, D.A., T.A. ve B.A. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2.80 gr Metamfetamin ve 2 bin 150 TL para ele geçirildi.

D.A., T.A. ve B.A. isimli şahıslara "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, İ.A. ve M.Y.E. isimli şahıslara ise "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli 5 şahıs hakkında tahkikat, adli makamlarca devam ediyor. - ERZİNCAN