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Erzincan'da 5,87 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da 5,87 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5,87 gram metamfetamin ele geçirilerek uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca, 21 bin 10 TL paraya da el konuldu.

Erzincan\'da 5,87 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
30.12.2023 - 10:35,
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Erzincan'da 5,87 gram metamfetamin ele geçirilerek uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti veya temini, gerek kullanmak için satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması, gerekse de kullanımının kolaylaştırılması veya özendirilmesi eylemlerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonda, toplam daralı ağırlığı 5,87 gram gelen metamfetamin ele geçirilerek uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 21 bin 10 TL paraya el konuldu.

Ekiplerce yakalanan R.İ. isimli şüpheli şahıs ise adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan'da 5,87 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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