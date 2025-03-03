Erzincan\'da Yaşlı Kadına İtfaiye Yardım Etti

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Erzincan'da evinde yalnız yaşayan ve bir müddet yakınlarının haber alamadığı yaşlı kadına itfaiye ulaştı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 11.53 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Mimarsinan Mahallesi 1203 sokakta evinde yaşayan kadından haber alınamadığı bilgisi verildi. Bunun üzerine bahse konu eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye evin kapısı açarak içeri girdi. 76 yaşındaki kadının evde düşerek yaralandığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ERZİNCAN