Erzincan\'da zincirleme kaza: Yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Erzincan'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından araçlardan birinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana gelen kazada, 80 ACD 733, 06 DVP 721, 44 AAE 824 ve 06 FOD 798 plakalı araçlar çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araçlardan birinde çıkan yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. - ERZİNCAN