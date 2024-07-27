Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni ve Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni ve Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü\'nde Rütbe Terfi Töreni ve Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen rütbe terfi töreni ve birim amirleri toplantısında, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, terfi eden personelleri tebrik ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Ayrıca, huzur ve güven ortamının korunması için gerekli talimatları verdi.

27.07.2024 06:19
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde "Rütbe Terfi Töreni ve Birim Amirleri Toplantısı" düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt rütbe, terfi töreni ve birim amirleri toplantısı kapsamında yaptığı konuşmada "Bugün burada mutlu bir anı paylaşıyoruz. Zira terfiler meslek hayatımızda bizleri motive eden, çalışma aşkımızı perçinleyen imkanlardır. Her rütbe yükselişi vatandaşımıza, milletimize ve ülkemize karşı olan sorumluluğumuzda artışlar meydana getirmektedir. Asayişin, düzenin ve adaletin sağlanması için gündüzünü gecesine katarak çalışıp, bir üst rütbeye terfi eden Emniyet Müdürü, Emniyet Amiri ve Komiser arkadaşlarımı tebrik ediyor tayin olan arkadaşlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Rütbe terfi programı akabinde gerçekleştirilen birim amirleri toplantısında İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan'ın huzur ve güven ortamının korunması için gerekli talimatları vererek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni ve Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde Rütbe Terfi Töreni ve Birim Amirleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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