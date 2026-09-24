Erzincan-Erzurum yolunda park halindeki tırın kupa kısmındaki yangın söndürüldü

Erzincan- Erzurum kara yolunun Saztepe mevkisinde akaryakıt istasyonu önünde park halindeki tırın kupa kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 55 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tırın sahibi C.D. ile akaryakıt istasyonu çalışanlarının yangına müdahale ettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken araçta soğutma çalışması yapıldı.