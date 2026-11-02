Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bin 70 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi

Erzincan'da Narkorehber Gençlik Modülü ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bin 70 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 990 üniversite öğrencisi ile 80 askeri personel ve ailelerine eğitim verildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık ve Tıp fakülteleri ile 3. Ordu Komutanlığında gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara önleyici ve koruyucu tedbirler, kolluk kuvvetleriyle iletişim, suç bildirimi ve UYUMA Projesi hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimlerde ayrıca proje tanıtım broşürleri dağıtıldı.

Çalışmalarla uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve mücadeleye aktif katılımlarının teşvik edilmesinin amaçlandığı bildirildi.