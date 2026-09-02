Erzincan İliç\'te tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çayyaka köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkan yangına itfaiye ve arazözlerle müdahale edildi. İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi de çalışmaları yerinde takip etti.

Yangında bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenilirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.