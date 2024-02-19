Erzincan İliç'teki maden sahasında kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki maden sahasında kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Erzincan İliç\'teki maden sahasında kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AFAD, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. Bölgede 2 bin 680 personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar ve jeoradar kullanılarak yapılan çalışmalarda, kaybolan vatandaşların olabilecekleri lokasyonlar belirlendi ve alan sürekli taranıyor.

19.02.2024 12:30
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "13 Şubat tarihinde bir maden ocağında toprak kayması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 9 vatandaşımız göçük altında kaldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hemen devreye alındı. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ivedilikle harekete geçirildi; bölgeye personel, araç ve ekipman sevk edildi. Yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşlarımızın olabilecekleri lokasyonlar belirlendi. Alan havadan ve karadan tam donanımlı cihazlarla sürekli taranıyor. Gece gündüz devam eden çalışmalarda, 2 bin 680 personel, 802 araç ve iş makinası, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, georadar, jeoradar aktif olarak görev yapıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan İliç'teki maden sahasında kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan İliç'teki maden sahasında kaybolan 9 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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