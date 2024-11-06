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Erzincan Jandarma Ekim Suç İstatistikleri

Erzincan Jandarma Ekim Suç İstatistikleri

Ekim 2024'te Erzincan'da jandarma 202 olayı aydınlatarak önemli başarılara imza attı.

06.11.2024 10:04
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Erzincan jandarma ekim ayı suç istatistiklerini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığınca, ekim 2024 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında; 100 asayiş, 8 kabahat, 73 takibi gereken, 10 kaçakçılık, 9 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 202 olay meydana gelirken meydana gelen olayların 198'i, yüzde 98'si aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 72.861 şahıs ile 16.207 aracın sorgulaması yapılarak, 222 aranan şahıs, 7 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 8 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Ay içerisinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 1 şahıs ve sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret yapan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 11.374 araç kontrol edilerek, 4.977 şahıs sorgulaması yapıldı, 389 araç ve şahıs hakkında toplam 1.097.325 TL cezai işlem uygulandı, 1 aranan araç, 5 aranan şahıs yakalandı, 23 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 74 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 69 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 6 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılmış, 16 adet müstehcen içerikli, 20 adet terör örgütü propagandası ve 250 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 266 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, vatandaşların siber suç mağduru olmalarının engellenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde bilinçlendirilmeleri maksadıyla; "Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme Faaliyetleri" kapsamında 107 vatandaşa eğitim verildi.

İcra edilen 1 siber suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 1 şahıs hakkında işlem yapılmış, 1 şahıs yakalanmış ve ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. İcra edilen operasyonlar sonucunda 1 adet telefon, 3 adet harddisk, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

İcra edilen 10 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 15 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 1 şahıs tutuklandı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 6.348 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 4 adet tarihi obje, 1 adet tabanca, 7 adet cep telefonu, 1 kg. açık tütün (sarmalık), 1 adet detektör, 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet sahte konfeksiyon malzemesi, 1 adet hilti, 1 adet anahtar takımı, 2 adet matkap, 1 adet keser, ve 398 adet ambalaj poşeti ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzincan Jandarma Ekim Suç İstatistikleri - Son Dakika

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