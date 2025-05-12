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Erzincan Jandarması'ndan Başarı

Erzincan Jandarması\'ndan Başarı

Nisan 2025'te Erzincan Jandarması, olayların %99'unu aydınlatarak önemli başarılar elde etti.

12.05.2025 11:22
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Nisan 2025 ayında icra edilen asayiş, trafik, siber, kaçakçılık ve terör faaliyetleri kapsamında meydana gelen olayların yüzde 99'u aydınlatıldı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde Nisan ayında 56 asayiş, 14 kabahat, 51 takibi gereken, 16 kaçakçılık, 3 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam 141 olay meydana gelirken bu olayların 139'u yüzde 99'u aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 55 bin 366 şahıs ile 20 bin 961 aracın sorgulaması yapılarak, 278 aranan şahıs, 6 aranan araç yakalandı ve kayıp olarak aranan 2 şahıs bulundu.

İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde 3 adet bıçak ele geçirildi. Ay içerisinde 1 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 10 bin 862 araç kontrol edilerek 5 bin 233 şahıs sorgulaması yapıldı, 207 araç ve şahıs hakkında toplam 688 bin 610 TL cezai işlem uygulandı. 4 aranan araç, 1 aranan şahıs yakalanırken 2 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alınarak 31 araç trafikten men edildi.

İcra edilen siber faaliyetleri neticesinde; 62 adet sosyal medya hesabı üzerinde yapılan çalışmalarda 11 adet suç tespit edilen hesap/şahıs hakkında işlem yapılarak 11 adet müstehcen içerikli, 15 adet terör örgütü propagandası ve 495 adet yasadışı bahis içerikli paylaşımların olduğu toplam 521 internet sitesinin erişime engellenmesi sağlandı.

İcra edilen 16 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 19 şahıs hakkında adli işlem yapılarak 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 şahıs ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sonucunda 108 adet extacy, 95 gram skunk, 4 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid/ bonzai ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 646 litre şarap, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 269 adet bandrolsüz sigara, 9 adet bandrolsüz alkol, 1 adet damıtma sistemi ve 2 adet dedektör ele geçirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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