Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim Aladağ idaresindeki 25 ACU 757 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaştığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan Süreyya Aladağ hayatını kaybetti sürücü ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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