Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil refüje çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişi Süreyya Aladağ, sürücü Mehmet Selim Aladağ ve Ömer Asaf Aladağ ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

09.06.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Selim Aladağ idaresindeki 25 ACU 757 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün yağış nedeniyle kayganlaştığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan Süreyya Aladağ hayatını kaybetti sürücü ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Ömer Asaf, Erzincan, trafik, Sivas, Ölüm, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
22:22 Ali Koç’tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidinde trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement